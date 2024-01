Nadal batte Thiem in due set Rivivi la diretta del ritorno in campo di Rafa dopo un anno

non rischia praticamente nulla al servizio, è brillante e sopratutto in un ottimo stato di forma, tanto da far sembrare impossibile che sia stato fuori un anno. Un ritorno da vera e propria ...Il pensiero di tutti l'ha riassunto il collega e connazionale Alejandro Davidovich Fokina sui social network: "Ma davveronon giocava da un anno". Diciamo anche 349 giorni, ma il senso è quello. Rafa è tornato e, no, non è qui solo per l'ultimo giro di applausi. Almeno questo ci ha detto il primo turno sul duro ...Prosegue il primo turno dell'ATP 250 di Brisbane che, a causa di nuovi ritardi causati dalla pioggia, si chiuderà domani, quando scatterà anche il secondo turno. In casa Italia prosegue il cammino di ...Il tennis con la 'T' maiuscola scorre ancora nelle vene di Rafa Nadal. Il maiorchino ... campo nel torneo Atp 250 di Brisbane grazie ad una wild card - al primo turno ha battuto l'austriaco Dominic ...