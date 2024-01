Nadal batte Thiem in due set Rivivi la diretta del ritorno in campo di Rafa dopo un anno

non rischia praticamente nulla al servizio, è brillante e sopratutto in un ottimo stato di forma, tanto da far sembrare impossibile che sia stato fuori un anno. Un ritorno da vera e propria ...Il pensiero di tutti l'ha riassunto il collega e connazionale Alejandro Davidovich Fokina sui social network: "Ma davveronon giocava da un anno". Diciamo anche 349 giorni, ma il senso è quello. Rafa è tornato e, no, non è qui solo per l'ultimo giro di applausi. Almeno questo ci ha detto il primo turno sul duro ...Prosegue il primo turno dell'ATP 250 di Brisbane che, a causa di nuovi ritardi causati dalla pioggia, si chiuderà domani, quando scatterà anche il secondo turno. In casa Italia prosegue il cammino di ...Successo per 7-5/6-1 su Thiem, altro giocatore bersagliato dagli infortuni e in passato due volte avversario dello spagnolo in finale al Roland Garros ...