Moviola Milan-Cagliari 3-0 | giusto il giallo per Deiola | LIVE NEWS

Cagliari, ecco com'è stata la direzione dell'arbitro Prontera: gli episodi della gara di Coppa Italia Ecco tutta ladiCagliari di Coppa Italia: incontro diretto da ...Ilospita il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi,, tabellino, risultato e cronaca live Ilè pronto a scendere in campo per la prima gara del 2024. A San Siro arriva il Cagliari per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa ...Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match appena concluso tra il Milan e il Cagliari ...Moviola Milan Cagliari, ecco com’è stata la direzione dell’arbitro Prontera: gli episodi della gara di Coppa Italia Ecco tutta la moviola di Milan Cagliari di Coppa Italia: incontro diretto da Pronter ...