Moviola Milan-Cagliari 2-0 | comincia il secondo tempo | LIVE NEWS

Ilospita il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi,, tabellino, risultato e cronaca live Ilè pronto a scendere in campo per la prima gara del 2024. A San Siro arriva il Cagliari per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa ...... ha diretto gare di prim'ordine tra cui Juventus - Napoli, Inter - Napoli e Inter -. Sozza, ... Questi i principali episodi da. Al 5' la Roma reclama un rigore Il tiro di Cristante che ...Leao, San Siro reagisce così in Milan Cagliari! Cosa è successo allo stadio dopo i fischi nel match col Sassuolo Dopo i fischi all’uscita di Leao contro il Sassuolo la Curva ha voluto rimediare. Prima ...Moviola Milan Cagliari Coppa Italia: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per gli ottavi di finale 2023/24 Il Milan affronta il Cagliari, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Ita ...