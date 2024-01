Morto l' Accattone | scompare uno dei fondatori della Banda della Magliana

(Di martedì 2 gennaio 2024) È scomparso oggi, a 85 anni, Antonio Mancini, noto come 'l'' e 'Zio Nino', ex membro, uno degli ultimi protagonisti chiave edell'organizzazione criminale che era ancora in vita. La sua morte, avvenuta a Roma secondo quanto riferisce l'Ansa, rappresenta la fine di un'epoca, segnando il passaggio di uno dei personaggi più controversicriminalità romana. Nel 1994, Mancini prese una decisione sorprendente, decidendo di collaborare con la giustizia. Questa scelta lo portò a fornire preziose informazioni agli inquirenti su una serie di avvenimenti di cronaca nera che risalivano agli anni '70. Tra i casi su cui Mancini gettò luce ci sono il delitto Pecorelli, il ...

