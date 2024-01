Morto Antonio Mancini | “l’Accattone” della banda della Magliana

(Di martedì 2 gennaio 2024) Èa Roma a 85 anni, ex componente: soprannominato “” e “Zio Nino“, era uno degli ultimi esponenti di chiave e fondatori dell’organizzazione criminale ancora in vita. Nel 1994scelse di collaborare con la giustizia, fornendo elementi agli inquirenti su numerosi fatti di cronaca nera fin dalla L'articolo proviene da Il Difforme.

