Morata | «Quest’estate ero vicino all’Inter | poi Simeone mi ha convinto a restare»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 gennaio 2024) Alvaro, ex Juve e attuale attaccante dell’Atletico, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo “As” dove ha parlato di Champions e ha rivelato di essere statoa firmare per l’Inter. Champions: cosa pensi dell’Inter? «Sì, è una grande squadra. Sarà difficile, ma sono sicuro che neanche loro volessero giocare contro l’Atlético. Beh, certo che no, lo so. E’ una sfida che potrebbe benissimo essere una semifinale o addirittura una finale di Champions League. E’ quello che dobbiamo fare, affrontarla per quello che è, due partite che se vinciamo ci daranno pù forza nella competizione. Sono i finalisti della scorsa edizione»sulla vicinanza a firmare per l’Inter: «Ho un ottimo rapporto con l’allenatore e anche con il direttore sportivo. Marotta mi ha preso alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo ...