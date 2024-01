Morata | «Inter? Eravamo vicini | ma ho preferito restare all’Atletico»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Alvaro, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato ad As svelando il retroscena mercato sull’esse dell’e sulla sfida di Champions Alvaro, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato ad As svelando il retroscena mercato sull’esse dell’e sulla sfida di Champions. Le sue dichiarazioni: RICHIESTA– «Ho un ottimo rapporto con l’allenatore e anche con il direttore sportivo. Marotta mi ha fatto firmare alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. È vero che erano. Fortunatamente avevo molte opzioni, ma quando ho parlato con Simeone e con Gustavo, la decisione migliore è stata quella di rimanere». SFIDA CHAMPIONS – «Sì, è una grande squadra. Sarà difficile, ma sono ...

La quarta giornata di Champions League e i suoi verdetti dominano le Prime pagine dei quotidiani italiani e non in edicola oggi 9 novembre 2023.... (calciomercato)

Il minore dei mali. L'Inter ha pescato l'Atletico Madrid agli ottavi di finale in Champions League. nessun o può lamentarsi per... (calciomercato)

... dalla stessa Juve che l'avrebbe rivoluto ancora con Allegri che è sempre stato un suo ammiratore , al Milan ma la squadra italiana che è stata più vicina a prenderlo è stata l'aspetta ......di Simeone sembra quest'anno aver fatto un passo indietro con l'Atletico più propositivo in fase di possesso e trascinato dalla ritrovata verve realizzativa die Griezmann. Per l'una ...Tajon Buchanan sarà il primo canadese a giocare con l'Inter. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che riporta di un accordo economico per 7 milioni più bonus che ...Intervistato da AS l'ex attaccante della Juve Alvaro Morata ha parlato delle offerte da parte dell'Inter nel corso della scorsa estate ...