Monza pronta ad un doppio colpo | nel mirino Miretti e Iling Junior

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilpunta a due colpi dalla Juventus per questa sessione di calciomercato: nelFabioCome riportato dal Corriere dello Sport, ila preparare due colpi di mercato importanti: andando a pescare due elementi in casa Juventus. Nelinfatti ci sono sia Fabio: dove il centrocampista è un pallino di mister Palladino, mentre il talentoè molto ricercato in Inghilterra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione sul tavolo delle trattative.

... De Laurentiis la prende male e svela come ci sia l'Intera tesserarloIn una recente ... Zielinski disegna il futuroIl 2023 di Zielinski si è chiuso con una prestazione deludente contro il. ......di restarci perché dalla panchina e dal campo non arrivano segnali che fanno sperare in una... Abile ilnel gioco da dietro ma troppo rinunciatario dalla trequarti in su, lento il Napoli ...La scorsa estate l'affare era stato bloccato direttamente da Ivan Juric che ne apprezzava le qualità e voleva averlo a disposizione per la sua rosa. Adesso però le scelte del ...Primo passo per la bonifica dopo la scoperta, nel 2008, dei rifiuti pericolosi gestiti dai clan in via Molinara. L’obiettivo è scoprire se il conferimento abusivo di scarti abbia contaminato le acque ...