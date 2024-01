Monza-Civitanova in tv | data | orario e diretta streaming quarti Coppa Italia maschile 2024 volley

(Di martedì 2 gennaio 2024) Inizia il conto alla rovescia per Mint Vero-Cucine Lube, partita deidi finale dellaSuperlegadi. I brianzoli di Massimo Eccheli tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta rimediata pochi giorni fa proprio contro i cucinieri e passare il turno. La formazione di Gianlorenzo Blengini proverà invece a ripetersi per tenere vivo il sogno di aggiudicarsi il trofeo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four di Bologna? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 3 gennaio all’Opiquad Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

Parla Massimo Eccheli (allenatore Mint Vero Volley): " Giocare due volte in cinque giorni consarà come una disputare una serie di Play Off. La squadra marchigiana ha valori tecnici ...Domenica poi Milano e Modena si sfidano al Forum di Assago,ospitae Piacenza fa visita a Padova. Perugia invece scende sul campo di Catania e Trento se la vede con Cisterna. ...Lo spettacolo non mancherà di certo in quattro partite senza appello tra le migliori otto squadre di una Superlega in cui le sorprese sono spesso dietro l'angolo: sono i quarti di finale di Coppa Ital ...Lo schiacciatore ha risposto sul campo alle sollecitazioni del dg Cormio. Domani i biancorossi di nuovo in Brianza per i quarti di Coppa Italia.