Molfetta | auto ribaltata e cosparsa di petardi fatti esplodere | individuati vari presunti responsabili Devastazione la notte di capodanno

Hanno festeggiato l'arrivo del 2024 ribaltando un'parcheggiata in piazza Vittorio Emanuele a, nel Barese, per poi far esplodere alcuni petardi nel motore. Un gesto immortalato dai telefonini in un video diventato virale sui social. ...Hanno salutato l'arrivo del 2024 ribaltando un'parcheggiata per poi far esplodere alcuni petardi nel motore. È accaduto nel centro di, in provincia di Bari, dove un gruppo di ragazzi ha agito coprendosi il volto con i cappucci di ...Gran parte degli autori della devastazione della notte di Capodanno sono stati individuati. A comunicarlo è il Sindaco, Tommaso Minervini.Teppisti a volto coperto in azione in piazza Vittorio Emanuele. Sul posto i Vigili del Fuoco, indagano i Carabinieri ...