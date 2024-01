Misericordia di Firenze | riattivato servizio notturno per l’emergenza

...storico Bar Ristorante Margherita per le bevande offerte ai passanti con l'aiuto della. negli ultimi sette giorni 2.200 nuovi casi e 34 decessi 27 Dicembre 2023, esplorando le ...... si fa tramite del dono delladivina per le persone afflitte e tribolate dal male'. E ... popolo di Dio a, unione con Cristo e comunione nella Chiesa'. Nella ricorrenza del 60° ...La scorsa notte nella sede storica di piazza Duomo è ripreso il servizio notturno di emergenza territoriale in convenzione con la Centrale Operativa Firenze/Prato Soccorso da parte della Misericordia ...La scorsa notte, 1 gennaio 2024, nella sede storica della Misericordia di Firenze in piazza Duomo è ripreso il servizio notturno di emergenza territoriale in convenzione con la Centrale operativa Fire ...