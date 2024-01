Milano | insulti e tv a tutto volume in piena notte | vicina di casa denunciata | rischia il processo

La denuncia Come riporta il Corriere della Sera , i vicini di pianerottolo hanno riferito alle forze dell'ordine che da ben tre anni la donna avrebbe dato luogo a una vera e propria routine ...Volume della televisione altissimo, urla in piena notte,e accuse prive di fondamento. Per tre anni la donna ha tenuto "in ostaggio" un'intera famiglia. Ora si apre il processoLo store di Chiara Ferragni in via del Babuino a Roma preso di mira dai vandali: comparse le scritte "truffatrice" e "bandita" ...Ida Platano, nuova tronista di Uomini e Donne, è tornata sui social per mostrare gli insulti ricevuti a Capodanno. Ecco cosa ha raccontato!