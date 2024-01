Milano | drogata e violentata da un uomo conosciuto il giorno prima di Capodanno | la denuncia di una turista ventenne

Leggi su open.online

(Di martedì 2 gennaio 2024) Unahato di essere statae poinella notte fra il 30 e il 31 dicembre nella stanza di un residence che aveva affittato per festeggiare il. L’che avrebbe abusato di lei, scrive la Repubblica, è stato identificato: si tratta di un cittadino dell’Ecuador di 35 anni che vive nel Milanese. Al momento, però, non sarebbero stati presi provvedimenti in attesa di chiarire la vicenda. La giovane – che riferisce di non ricordare nulla di quanto accaduto e di sospettare di aver ingerito «inconsapevolmente» droga – ha raccontato ai carabinieri di essersi svegliata la mattina successiva nella camera affittata di via Washington in compagnia dell’che,di ...