Milan | stasera arriva Gabbia E da domani sarà agli ordini di Pioli

Il Milan affronta la Salernitana ultima in classifica, ma per la proprietà è già tempo di bilanci. "Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra ... (247.libero)

Commenta per primo Con l'ottavo di finale die la sfida al Cagliari , riparte la caccia delalla Coppa Italia. Una rincorsa che si protrae ormai da più di venti edizioni: l'ultima volta che i rossoneri hanno infatti alzato questo ...Ilriporta a casa Matteo Gabbia. Domani sarà a Milanello per allenarsi con la squadraÈ tutto fatto per il ritorno di Matteo Gabbia. Il difensore - come appreso da Calciomercato.it -sarà a ...C'è un motivo ben preciso per cui lo spagnolo ex Real Madrid sarà preferito all'italiano stasera per il match di Coppa Italia contro i sardi ...Il Milan si muove per Filippo Terracciano. Lo riporta la redazione di Sportitalia. L'esterno del Verona potrebbe trasferirsi al Milan e a questo punto salterebbe l'affondo del Napoli ...