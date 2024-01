Milan | prima da titolare per Simic | sirene dall'estero | Moncada al lavoro per blindarlo

Ilsi è unito alla fila - non lunghissima, in verità, al prezzo fissato dai granata - per ottenere l'attaccante. Lo scenario C'è sempre l'Eintracht tra le pretendenti.di lasciare la ...Comincia il calciomercato: ilsi fa avanti per Dia .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su Salernitana PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' ...Si parla tanto del mercato in entrata dei rossoneri ma il club ha anche diversi giocatori in uscita. Il mercato invernale del Milan sarà fluido e sarà improntato a cogliere le giuste occasioni per aff ...La logica del turnover, in un periodo della stagione delicato per via dell’emergenza infortuni, prevale su ogni altra riflessione. Pioli ne farà un uso massiccio nella gara di stasera in coppa Italia ...