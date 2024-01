Milan ok in Coppa Italia Parte bene il 2024 dei rossoneri | poker al Cagliari e qualificazione ai quarti

Ha scelto un arbitro giovane ed emergente il designatore Rocchi per la gara diItalia trae Cagliari. Prontera di Bologna è già però al decimo gettone stagionale complessivo, il secondo inItalia. In carriera Prontera ha al suo attivo in carriera 10 direzioni ...La vittoria inItalia sul Cagliari restituisce alle prestazioni e il sorriso del portoghese, che a fine partita ha abbracciato l'amico TraorèLa favola del club pavese nella calda atmosfera del Meazza il 3 luglio 1977: i gialloblù vinsero la Coppa Italia dilettanti contro la Sangiuseppese spinti dai tifosi meneghini presenti allo stadio per ...La prova dell’arbitro Prontera a San Siro analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto bolognese supera il test senza affanni ...