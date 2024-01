Milan | idea Brassier per la difesa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dopo Gabbia ilvuole regalarsi un altro innesto per lain questo mercato invernale: l’ultimaè quella diDopo Gabbia ilvuole regalarsi un altro innesto per lain questo mercato invernale: l’ultimaè quella di. Il centrale del Brest, come riportato da Tuttosport, potrebbe lasciare il club che è disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Una valutazione importante.