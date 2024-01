Milan | Giroud | “Scudetto? La concorrenza è difficile | ci giochiamo l’Europa League”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Olivierha rilasciato un’intervista al quotidiano Le Dauphine Libere, che lo ha premiato come atleta dell’anno. Il centravanti francese ha toccato diversi argomenti, dalla stagione delalla sfida con il Rennes. Riguardo all’attuale stagione e al suo futuro ha detto: “A livello personale la mia stagione sta andando bene, sono più avanti rispetto agli anni precedenti. In 13 partite ho segnato 8 gol e fatto 4 assist (sono diventati 5 dopo il match con la Salernitana, ndr). Ho sempre tenuto conto delle mie statistiche, perché tutti sanno che un attaccante si giudica dai suoi numeri. Mi sento bene, anche a 37 anni, sono felice in questa squadra.? La, con l’Inter e la Juventus che stanno facendo una grande stagione. Stiamo cercando di tenere il passo della ...

Olivier Giroud non ha trovato il gol ieri sera contro il Sassuolo. Il francese non segna in casa a San Siro , nel campionato di Serie A, da ben otto ... (sportface)

Olivier Giroud non ha trovato il gol ieri sera contro il Sassuolo. Il francese non segna in casa a San Siro , nel campionato di Serie A, da ben otto ... (sportface)

- Cagliari, probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Simic, Hernandez, ... Nava, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Bartesaghi, Loftus - Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic,, Leao. ......sua futura dirigenza che il primo obiettivo sarà quello di blindare Olivier. L'attaccante francese, già 8 gol quest'anno, 41 nelle sue fin qui 106 volte in cui ha indossato la maglia del,...Il Milan spiazza tutti: Forlani e Moncada pronti a spendere una cifra sostanziosa per assicurarsi l'attaccante senegalese.Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...