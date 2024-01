Milan | Gabbia | “Stavo bene in Spagna | ma il mio sogno era di tornare qui”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 gennaio 2024) E’ il giorno del ritorno di Matteoal. I rossoneri non navigano in abbondanza nel reparto arretrato ed è per questo che Moncada ha voluto fortemente il ritorno del centrale cresciuto nelle giovanili rossonere, che era partito nello scorso agosto direzione Villarreal. Dopo la chiusura dell’affare che lo farà rio,ha parlato ai microfoni dei media accorsi ad aspettarlo all’aereoporto: “Sono molto contento, sono pronto e carico. Domani iniziamo, speriamo siano sei mesi belli per me e per la squadra. Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il mioè sempre stato giocare al, inma s’è sono contento che la società abbia pensato a me per ovviare al ...