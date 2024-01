Milan | contatti per Terracciano del Verona | in corso un summit con l'agente

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilguarda in casa. Le necessità dei rossoneri di ricorrere al mercato per ovviare al problema infortuni, unite alla volontà...

Un’idea per il centrocampo del Milan : ci sono stati, infatti, i primi contatti per Samuele Ricci del Torino. (calciomercato)

Davide Calabria ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025, ma in via Aldo Rossi sono già iniziati i lavori per il suo rinnovo .... (calciomercato)

Milan , occhi sull’azzurrino Filippo Terracciano dell’Hellas Verona classe 2003. Profilo duttile, può giocare in più ruoli a centrocampo e in ... (dailymilan)

- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com , ilha infatti avviato i primiper arrivare al giocatore, volti a sondare il terreno per conoscere la fattibilità dell'...positivi a Capodanno direttamente a Cortina, dove il presidente De Laurentiis ha trascorso ... Anche la Lazio è alla ricerca di una mezzala: il sogno si chiama Ferguson (piace pure ae ...Brassier Milan: contatti in mattinata. Occhio anche al Porto, il Brest chiede questa cifra per lasciar partire il proprio gioiello Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Milan contin ...Milan, andremo qui di seguito a capire in dettaglio quello che accadendo sul fronte attaccanti. Contatti tra i rossoneri e la Salernitana ...