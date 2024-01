Milan-Cagliari | spazio a Simic e Álex Jiménez con Romero e Chaka Traorè

Prima partita del 2024 per Milan e Cagliari, che si sfidano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Calcio d’inizio ... (sportface)

Inizia il cammino in Coppa Italia del Milan. I rossoneri, reduci dal successo per 1-0 con il Sassuolo in campionato, ospiteranno martedì 2 gennaio ... (today)

, le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1): Maignan - Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez - Adli, Reijnders - Chukwueze, Romero, Traoré - Jovic. All. Pioli.(4 - 3 - 1 - ...Quello contro ilin Coppa Italia potrebbe essere per Stefano Pioli il primo appuntamento dell'ultimo semestre rossonero, alla guida di unche deve ancora ritrovarsi. Il nome per la sua sostituzione ...I rossoneri stasera faranno il loro esordio nella coppa nazionale: gli ottavi hanno già regalato diverse sorprese. Dopo le eliminazioni a sorpresa di Napoli ed Inter delle scorse settimane, in questi ...Milan-Cagliari, questa è la gara di Coppa Italia che si disputerà alle ore 21. Il tecnico rossonero stravolge tutto e presenta un undici titolare inedito.