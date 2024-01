Milan-Cagliari | le probabili formazioni | Pioli rischia con i baby

Prima partita del 2024 per Milan e Cagliari, che si sfidano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Calcio d’inizio ... (sportface)

Alle ore 21.00 c'è Milan-Cagliari allo stadio di 'San Siro'. Ecco Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet (pianetamilan)

Pioli e le scelte di formazione per Milan-Cagliari

Le scelte di Stefano Pioli per la formazione del Milan in campo alle 21 in Coppa Italia contro il Cagliari. In campo due under 20. Attese novità ... (dailymilan)