Milan Cagliari Coppa Italia 2-0 LIVE | Chaka Traoré e Jimenez vicini al tris

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilospita ilnegli ottavi di finale di2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaIlè pronto a scendere in campo per la prima gara del 2024. A San Siro arriva ilper la sfida valevole per gli ottavi di finale di. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Cori di incitamento della Curva sud del per Rafa Leao, poco prima della partita di Coppa Italia al Meazza, contro il. Poco prima del fischio d'inizio, durante l'inquadratura del portoghese (oggi in panchina) trasmessa dai ...Prima della partita contro il Cagliari, il capo scouting rossonero ha fatto il punto sul mercato in entrata ...A poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Milan, arriva un'importante notizia per i tifosi ... Di seguito il comunicato del Cagliari su Lapadula. A seguito del trauma contusivo riportato in ...