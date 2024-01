Milan Cagliari Coppa Italia 0-0 LIVE | Jovic vicino al goal

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilospita ilnegli ottavi di finale di2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaIlè pronto a scendere in campo per la prima gara del 2024. A San Siro arriva ilper la sfida valevole per gli ottavi di finale di. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il Milan apre il suo 2024 sfidando il Cagliari in una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia . È una gara secca: chi vince passa. ... (247.libero)

Per Rade Krunic, l'avventura alè ormai finita, ma nelle ultime gare è sempre stato seduto in panchina. Rade Krunic (LaPresse) - Calciomercato.itStasera, contro il, invece, il ...Pioli e Ranieri, allenatori di(LaPresse) - Calciomercato.itTornati al successo in Serie A contro il Sassuolo, i rossoneri di Stefano Pioli fanno il loro esordio in questa ...COPPA ITALIA - Geoffrey Moncada prima di Milan-Cagliari: "Gabbia torna con noi da domani, abbiamo bisogno di difensori; non faccio nomi, lavoriamo in segreto".Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disposizione: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; ...