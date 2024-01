Milan Cagliari Coppa Italia 0-0 LIVE | è cominciato il match

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilospita ilnegli ottavi di finale di2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaIlè pronto a scendere in campo per la prima gara del 2024. A San Siro arriva ilper la sfida valevole per gli ottavi di finale di. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il Milan apre il suo 2024 sfidando il Cagliari in una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia . È una gara secca: chi vince passa. ... (247.libero)

Pioli e Ranieri, allenatori di(LaPresse) - Calciomercato.itTornati al successo in Serie A contro il Sassuolo, i rossoneri di Stefano Pioli fanno il loro esordio in questa ...Commenta per primo Geoffrey Moncada , direttore tecnico rossonero, intervistato da Mediaset prima didi Coppa Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni. GABBIA - 'Avevamo bisogno di un buon difensore, per noi è molto importante. É un giocatore solido, un serio lavoratore. Da domani ...Il Milan scende in campo contro il Cagliari per giocare gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Il torneo riporta il calcio nelle televisioni dei tifosi italiani che dopo lo stop ddi ...Le parole a Mediaset del DS del Cagliari prima della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Cagliari ...