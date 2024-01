Milan-Cagliari con i baby Calciomercato | spuntano Dia e Terracciano

Milan - Cagliari , questa sera alle 21 dallo stadio Meazza torna la Coppa Italia , con gli ottavi di finale. Il match sarà visibile in diretta tv in ... (247.libero)

Claudio Ranieri , allenatore rossoblu, per Milan-Cagliari di stasera in Coppa Italia ha lascia to in Sardegna tre giocatori importanti. Il punto (pianetamilan)

Kevin Zeroli , fresco di debutto in Prima Squadra, pronto a subentrare anche in Milan-Cagliari di questa sera in Coppa Italia. Le ultime news (pianetamilan)

...4 febbraio Napoli - Verona (campionato) 11 febbraio- Napoli (campionato) 17 febbraio Napoli - Genoa (campionato) 21 febbraio Napoli - Barcellona (ottavi Champions) 25 febbraio- ...Il centrale non dovrebbe essere comunque a disposizione perdi Coppa Italia di martedì sera. Riprenderà ad allenarsi a Milanello a partire da mercoledì 3 gennaio.- Conte, la ...Per la gara di stasera le quote per la vittoria della squadra di Ranieri sono decisamente più alte rispetto a quelle per la vittoria della squadra di Pioli ...La prima partita del 2024 metterà di fronte al Sassuolo l’Atalanta, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia: stasera i neroverdi conosceranno l’eventuale avversaria ai quarti, che sarà ...