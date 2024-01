Milan - Cagliari | alle 21 torna la Coppa Italia | come vederla in streaming gratis e le probabili formazioni

(Di martedì 2 gennaio 2024), questa sera21 dallo stadio Meazzala, con gli ottavi di finale. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5 e insul sito di ...

Inizia il cammino in Coppa Italia del Milan. I rossoneri, reduci dal successo per 1-0 con il Sassuolo in campionato, ospiteranno martedì 2 gennaio ... (today)

Questa sera a San Siro andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra. I rossoneri sperano di tornare a vincere il trofeo vent'anni dopo l'ultima volta, mentre i rossoblù vogliono regalare un'altra sorpresa dopo le eliminazioni di Inter e Napoli per ...A San Siro gioca ilcontro il, in una situazione che resta di emergenza nonostante la vittoria contro il Sassuolo. Poi domani toccherà alla Roma e all'Atalanta, giovedì alla Juventus. ...La sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Cagliari di Claudio Ranieri, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà a San Siro e il fischio d'inizio sarà alle ore 21. L'incontro ...Krunic non gioca più, ma non arriva l’addio. Anche stasera contro il Cagliari, Stefano Pioli è pronto a fare altre scelte ...