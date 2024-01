Milan-Cagliari | alla scoperta dei rossoblù | Luvumbo e Viola le chiavi

Questo il probabile 11 del, contro unche a sua volta dovrebbe attuare un turn over massiccio. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.Questo il probabile 11 del, contro unche a sua volta dovrebbe attuare un turn over massiccio. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.CAGLIARI. Questa sera, il Cagliari ritorna in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Milan, valida per gli ottavi. L’appuntamento è per le 21 allo stadio Meazza. Dopo la sconfitta in campionato ...Il Cagliari vola a Milano per l'impegno di Coppa Italia contro il Milan. Rossoblù che questa sera scenderanno in campo alle 21 a San Siro per gli ottavi di finale, ecco le probabili scelte di Ranieri ...