Milan ai quarti di finale di Coppa Italia | quando gioca? Data e orario della sfida

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilvola aidi2023/2024. I ragazzi di Stefano Pioli si sono sbarazzati agevolmente del Cagliari di Claudio Ranieri, vincendo per 4-1 e qualificandosi quindi per il prossimo turno. Leao e compagni torneranno in campo già la settimana prossima, con tutta probabilità mercoledì 9 gennaio, contro la vincente del match tra Atalanta e Sassuolo (in programma mercoledì 3 gennaio alle ore 18). La partita si disputerà sicuramente a San Siro visto che i rossoneri hanno la testa di serie più bassa e si giocherà o alle ore 18 o alle ore 21 (l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni). La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset e in streaming su Mediaset Play e sul sito di Sport Mediaset. SportFace.

Capodanno di tensione nel quartiere San Siro a Milano , dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile della Polizia sono ... (lanotiziagiornale)

Chi passa il turno se la vedrà aicontro la vincente tra Atalanta e Sassuolo in campo domani. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Meazza' trae Cagliari live in tempo reale. ...Ilospita il Cagliari per gli . Chi passa il turno, aigiocherà contro una tra Atalanta e Sassuolo. I rossoneri sono terzi in classifica di Serie A con 36 punti e hanno il secondo miglior ...A San Siro il Milan fida il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia: la partita si gioca in gara secca e mette in palio la qualificazione ai quarti di finale ...Un big si è infortunato e salterà la partita contro il Milan: una notizia che proprio non ci voleva per il tecnico ...