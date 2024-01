Milan | 15 milioni per Dia della Salernitana | l’ultima voce

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dia accostato al: secondo il quotidiano Il Mattino c’è addirittura una prima offerta, più bassa rispetto alla clausola rescissoria. Ilè tentato da Boulaye Dia, nome già accostato ai colori rossoneri lo scorso luglio. L’indiscrezione ha riempito questa mattina le pagine del quotidiano Il Mattino: dao sarebbe partito un sondaggio per il senegalese, che però attualmente è infortunato. “Lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro” aveva comunicato il club granata la scorsa settimana. Un guaio accusato proprio contro il Diavolo, neluscita di campionato all’Arechi prima di Natale. Dia può lasciare Salerno e ladi Pippo Inzaghi per 21di euro, il valore cioè ...

Il Milan sta già prendendo in considerazione alcuni nomi per il Calciomercato estivo: c’è un nuovo attaccante nel mirino dei rossoneri. Ci sono ... (rompipallone)

Ed è il motivo per cui scelsi subito Investcorp che purtroppo venne scartata da Eliott, il quale voleva guadagnare ulteriormente dalla società AC. 2 / 3 centoerano per Eliott poca roba.... salvo poi cedere alla corte della Juve dopo una trattativa chiusa sui 41di euro più 8 di ... Dal...all'Inter o alla Juve Il nuovo nome che sta infiammando il duello di mercato è quello di ...CALCIOMERCATO - La scelta di Pioli, dettata dalla necessità di dare fiato ai titolari, di puntare sui giovani contro il Cagliari nella sfida degli ottavi di Cop ...calciomercato subito duello Juve-Napoli per Hojbjerg tutte le notizie. Tottenham sul difensore del Genoa. Per la Roma spunta Chalobah ...