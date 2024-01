Micol Olivieri augura buon anno a tutte le donne | “Prendetevi la felicità da sole”

Leggi su diredonna

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 2024 è ormai arrivato e sono molti i personaggi dello spettacolo che hcondiviso un pensiero per i propri fan sui social. Tra loro anche, che nelle ultime ore ha postato alcune storie Instagram nelle quali fa i suoi auguri diin particolar modo alle. “Con il nuovoimparatevi a prendere lada. A non pretendere che sia responsabilità degli altri ma solo compito vostro”, ha esordito l’attrice. “A non dipendere dal tempo, dalle attenzioni e dagli umori degli altri, ma di curare il vostro cammino”. “Decorate la vostra strada, rendetela uguale a voi, datele lo stesso valore che credete di meritare. Imparate a lasciare fuori dalla porta chi non merita il vostro amore, a costruire un ...