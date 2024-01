Mickey’s Mouse Trap | ecco il trailer dell’horror di Topolino

Leggi su tuttotek

(Di martedì 2 gennaio 2024) Questa versione del personaggio diè diventata di dominio pubblico, e ovviamente non poteva mancare qualcuno che approfittasse della situazione:il primodi, il primo horror in live action diLe nostre infanzie continuano ad essere rovinate: pare infatti che il primissimo cortometraggio animato di, del 1928, il primo lavoro d’animazione della The Walt Disney Company, è diventato di dominio pubblico. Esattamente come accadde per Winnie The Pooh, qualcuno ha ben pensato di traumatizzare la nostra infanzia creando il primo film horror in live action sul personaggio di. Quel qualcuno è Jamie Bailey, che ha ben pensato di rendereun serial ...