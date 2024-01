Michele Bravi | il 5 gennaio esce “Per me sei importante”

(Di martedì 2 gennaio 2024) MILANO –, artista fra i più apprezzati della sua generazione, ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Per me sei”, disponibile da venerdì 52024 su tutte le piattaforme digitali. Il brano segue la pubblicazione del primo singolo “Odio”, che ha suscitato l’interesse di critica e pubblico. Entrambe le canzoni saranno incluse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Puritano e Brusco ripartono dal “Rock ‘n roll” “Gli sbagli che fai”, in arrivo un nuovo singolo per Vasco Rossi “Gratis”, il nuovo singolo che vede il ritorno di Viola Valentino Francesca Michielin: il nuovo singolo è “Solite chiacchiere” Subsonica:il singolo “Mattino di luce”

Esce Per Me Sei Importante di Michele Bravi , il nuovo singolo con il quale l’artista inaugura il 2024 ricco di musica. Non lo vedremo al prossimo ... (optimagazine)

... Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali,, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico ...Tantissimi gli artisti presenti: Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali,, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli DiVersi, Ivana Spagna, Gaia,...MILANO - Michele Bravi, artista fra i più apprezzati della sua generazione, ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Per me sei importante”, disponibile ...“Quest’anno abbiamo presentato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS l’importante strumento guida per mettere in atto strategie e azioni future per una Recanati, sempre più sostenibile e a ...