Meteo per la settimana dell’Epifania | ecco cosa succede

Leggi su zon

(Di martedì 2 gennaio 2024) In Italia il 2024 è partito nel segno dell’anticiclone e di un clima che tornerà nuovamente mite su gran parte delle nostre regioni, ma ilsta per cambiare: infatti, secondo gli esperti nellail freddo su tutto lo Stivale. L’Italia sarà travolta da un’ondata di gelo con -7 o 8°C su tutto il Paese. Rischio neve anche in pianura. Temperature in ulteriore calo da lunedì 8 gennaio su tutta la penisola. Per l’Epifania, ultima festa del periodo natalizio, una perturbazione raggiungerà le regioni centro-settentrionali, pilotata da un profondo vortice in formazione proprio intorno allo Stivale. Il 6 gennaio, dopo una giornata di vento e pioggia leggera, sull’Italia arriveranno più nubi sulle regioni nordorientali e su quelle centromeridionali, colpendo più direttamente quelle del versante tirrenico, dove sono ...