Mercato Juventus | arriva il nuovo centrocampista | sorride Allegri

...dirisalente all'ultima sessione estiva. Morata, quasi nerazzurro per qualche giorno: 'Vicinissimo all'Inter' Reduce da una stagione controversa, la scorsa, l'ex centravanti della...... Soulé fa parte del pacchetto di giocatori che laha girato in prestito al Frosinone , con l'obiettivo di farli crescere per poi riportarli alla base, o metterli sulper una cessione ...Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta valutando se vendere Ostigard o Rrahmani. In Spagna fanno ...Rumors di mercato in casa gialloblù. Mentre le vespe lustrano il pungiglione in vista della prima del girone di ritorno, nonché la prima del 2024, in programma domenica al Romeo Menti contro il Monter ...