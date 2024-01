Mercato azzurro | il Napoli stringe per Samardzic e Hojbjerg

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilperha praticamente chiuso, si attende l’annuncio Ilè certamente la società italiana più impegnata sul. Il sostituto di Elmas sarà quasi certamente Lazar. Dopo aver ceduto il macedone al Lipsia infatti De Laurentiis si è fiondato sul talento dell’Udinese e ha deciso di investire i 25 milioni ricavati per acquistare il cartellino del serbo. Dopo aver concordato col padre del ragazzo un ingaggio di 2,5 milioni a stagione al presidente non resta che ratificare l’accordo.potrebbe essere in campo addirittura già nella prossima partita col Torino. Sprint di De Laurentiis anche perdel Tottenham La rivoluzione al centrocampo delperò non si ferma a. ...

Radio mercato non si ferma mai nel Basket europeo. Neanche a metà dicembre, neanche in Europa. E uno dei nomi attualmente più caldi è quello di Nico ... (oasport)

Il Napoli potrebbe far tornare in azzurro il centrocampista per sostituire Anguissa , impegnato in Coppa d’Africa nel mese di gennaio. A circa 10 ... (spazionapoli)

Napoli, Mazzocchi vuole l'Il problema però è la distanza con la Salernitana : l'ultima offerta partenopea è infatti di 2.5 milioni di euro , mentre la richiesta del Ds Sabatini ...... il centrocampista è sempre più vicino a vestire l'Il Napoli accelera per arrivare a Lazar Samardzic dell'Udinese: il centrocampista è sempre più vicino a vestire l'. Ci sarebbero tre ...Calciomercato Napoli - C'è un altro rinnovo spinoso da sistemare in questo nuovo 2024 per il Napoli, ovvero quello di Matteo Politano che attende ormai già da un bel po'. Anzi: come riporta Il Mattino ...