Meloni ha deciso | Pozzolo va scaricato Da capire come

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 “Pensate a chi in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più ... (dayitalianews)

Meloni versione Babbo Natale si autoincensa : 'Chi ha deciso di fare figli è perché sente che siamo vicini…'

Giorgia Meloni è tornata in pubblico, dopo la pausa forzata per la forte influenza che l'ha costretta in casa. Parlando con i dipendenti di Palazzo ... (247.libero)