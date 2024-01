Meloni accorpa amministrative ed europee Il Veglione di Giambruno con Lollo e Arianna

(Di martedì 2 gennaio 2024) Giorgiaha in mente una grande festa per il prossimo nove giugno: ha deciso, con un decreto che presto andrà in Cdm, dire il voto dellecon quello delle. ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... la legge di bilancio che contiene le misure economiche e fiscali del governoper il ... ma non si applica alle tredicesime; - L'introduzione della nuova Irpef a tre aliquote , chei ...... che verrà conferito nel corso della mattinata, poi la seconda legge di bilancio del governo... in combinato con la nuova modulazione delle aliquote Irpef chele prime due, per lasciare ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il governo Meloni ha introdotto nuovi elementi nella riforma fiscale, tra cui incentivi per chi rientra in Italia con figli, una ricalendarizzazione fiscale, l'implementazione della Global Minimum Tax ...