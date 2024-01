Meloni 2024 | o grande leader o declino Torna Trump? Guai | lei lo ha tradito

(Di martedì 2 gennaio 2024) "Ilo sarà l'anno della svolta nel quale Giorgiaspicca il volo, come mi auguro, o la premier finirà come tanti altri premier nel tram tram di una stagione politica destinata a chiudersi". La previsione ad Affaritaliani.it è di Luigi Bisignani, autore del... Segui su affaritaliani.it

Il suo successo nasce da una identità forte, ma isterica in mezzo a partiti senz’anima. Ma se non vuole che il suo governo resti un episodio fra ... (huffingtonpost)

Il suo successo nasce da una identità forte, ma isterica in mezzo a partiti senz’anima. Ma se non vuole che il suo governo resti un episodio fra ... (huffingtonpost)

"Il 2024 o sarà l'anno della svolta nel quale Giorgia Meloni spicca il volo, come mi auguro, o la premier finirà come tanti altri premier nel tram ... (affaritaliani)

Leggi anche, l'anno della politica e non degli influencer: l'editoriale di Matteo Renzi Renzi: 'I parlamentari disparano, Delmastro via il prima possibile dal Governo' Il 2023 di Giorgia ...... "Quella dellanon è una classe dirigente : sono inadeguati, incapaci, impresentabili. E ... Se questo è il modo con il quale iniziano l'anno, figuratevi cosa potrà accadere in questo. In ...Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo è stato sottoposto al test Stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo. Dalla minipistola di Pozzolo sarebbe ...A stupire il centrodestra, più di tutto, sono stati toni e tempi scelti dal Quirinale. Il sospiro di sollievo che qualcuno, ai vertici del governo, aveva tirato dopo il discorso di ...