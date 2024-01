Mazzocchi lascia la Salernitana | ceduto al Napoli per 3 milioni

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pasqualeè un calciatore del. La cessione, avvenuta per una cifra di 3di euro, rappresenta un importante passo nella carriera del giocatore. Acquistato inizialmente per 1 ...

Nel suo nuovo ruolo,si propone come alternativa a Giovanni Di Lorenzo, il capitano e titolare sulla fascia destra del Napoli. Durante le trattative, la Salernitana ha tentato di includere ...In questo senso secondo Tuttomercatoweb si spiega la trattativa con la Salernitana per: l'... Difficilmente andrà oltre, avendo già bloccato Faraoni che il Veronapartire anche in ...Pasquale Mazzocchi è un calciatore del Napoli. La cessione, avvenuta per una cifra di 3 milioni di euro, rappresenta un importante passo nella carriera del giocatore. Acquistato inizialmente per 1 mil ...Napoli, 2 gennaio 2024 - Se la palma di apripista della sessione invernale di mercato è andata all'Atalanta, che ha da poche ore ufficialmente prelevato Isak Hien dall'Hellas Verona, la piazza d'onore ...