Mazzocchi è il primo acquisto invernale del Napoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) Chiuso ildel calciomercatodel: dalla Salernitana in arrivo. Il terzino destro aveva chiesto la cessione a Sabatini ed intavolare una trattativa con ilper gestire la maglia della sua città natale. Accontentato il giocatore e la società partenopea che era alla ricerca di un valido vice Di Lorenzo. Sabatini e Meluso si sono incontrati a 3 milioni di euro che i partenopei verseranno ai granata per il cartellino. Percontratto di 3 anni e mezzo con scadenza nel 2027. Foto: goal.comIl calciatore è già in viaggio versodove domani sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il nuovo contratto e conoscerà i nuovi compagni di squadra per mettersi subito a disposizione di ...

