Mazzocchi al Napoli | i tifosi della Salernitana | “Non ci hai rispettato”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Scopri tutti i dettagli sul trasferimento di Pasqualedallaal. Le reazioni deiin una trattativa da 3 milioni di euro. Il terzino Pasqualesta per diventare il nuovo rinforzo del, dopo che il club azzurro ha raggiunto un accordo con laper circa 3 milioni di euro. L’annuncio del trasferimento imminente ha scatenato reazioni contrastanti tra i. Dopo giorni di trattative complesse e dichiarazioni accese, finalmente, le due società hanno trovato un terreno comune, mettendo fine alle divergenze sulla valutazione del cartellino. Ilaveva inizialmente offerto un milione di euro, mentre la ...

Accordo raggiunto, il trasferimento è ormai imminente: il tempo di limare gli ultimi dettagli e poi arriverà l'ufficialità. Calciomercato: Mazzocchi al Napoli, è fatta! Lo conferma anche il giornalista Raffaele Auriemma, che svela i dettagli del suo contratto: "Domani Mazzocchi sarà ufficialmente un calciatore del Napoli: la mattina..." Pasquale Mazzocchi è il colpo del Napoli in apertura di questo mercato invernale. Nelle scorse ore il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato l'accordo con la Salernitana. Stando a quanto afferma Sky Sport, il Napoli ha raggiunto un accordo con la Salernitana per Mazzocchi. Gli azzurri spenderanno 3 milioni di euro per arrivare all'esterno.