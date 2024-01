Mattarella richiama ancora il governo Meloni sulla concorrenza

(Di martedì 2 gennaio 2024)il presidente della Repubblica, Sergiouna volta il. Oggi il capo dello stato ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato per segnalare le criticità contenute nel disegno di legge2022, cheha promulgato il 30 dicembre e da oggi in Gazzetta ufficiale. I dubbi riguardano in particolare l'articolo che disciplina le concessioni per il commercio su aree pubbliche che, nota il presidente della Repubblica, “introduce l’ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo” e con criteri che “appaiono restrittivi dellain entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i ...

Il capo dello stato firma la legge per non compromettere il Pnrr ma precisa che l'articolo 11 è 'in contrasto con le regole europee'. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e ha inviato in data odierna al Presidente del Senato della Repubblica una lettera. Roma, 2 gen. (Adnkronos) - L'articolo 11 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 "in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, oltre a disciplinare