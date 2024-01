Mattarella ribadisce che la proroga per il commercio ambulante viola la Costituzione I balneari lo attaccano | “Sono intimidazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dopo il nuovo richiamo del capo dello Stato alle Camere e al governo sulladelle concessioni per il, chi ha risposto con un attacco scomposto è stata AssoConfindustria. “Sorprende davvero”, ha detto all’agenzia Adnkronos Fabrizio Licordari, “che il Quirinale, con tutti i problemi che attanagliano il Paese (non pochi), e le vicinissime aree oggetto di pericolosi conflitti, trovi il tempo per porre la sua attenzione sulla questione delle concessioni”. E non solo. E’ arrivato a insinuare che il Quirinale si muova per difendere altri interessi: “Credo che sia così chiaro ed inoppugnabile che è normale pensare che dietro a questo accanimento contro il mondo delle piccole concessioni ci siano dietro interessi economici importanti. Se il Parlamento ed il Governo, che...