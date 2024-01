Mattarella | pace e giovani nel messaggio di fine anno

Ma 'per conseguire- ripete- non è sufficiente far tacere le armi. Costruirla significa, prima di tutto, educare alla. Coltivarne la cultura nel sentimento delle nuove ...... "Solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia,sono i valori che la Costituzione pone a base della nostra convivenza - ha chiosato- . E che appartengono all'identità stessa dell'...Il tempo politica in pace per un giorno capolavoro di Mattarella L'Unità respingimenti illegali e stragi di naufraghi ora le procure si muovono la verità in Vaticano arrivano venti di guerra e dai ...I Capitani Reggenti di San Marino ripercorrono il 2023, invitano a non lasciare soli gli anziani e riconoscono il valore dell'associazionismo. Plaudono a chi ha favorito occasioni di cultura e auspica ...