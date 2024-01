Mattarella firma il ddl concorrenza ma scrive a Meloni e alle Camere | “Eccessive le proroghe a balneari e ambulanti”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la2022 e ha inviato oggi, 2 gennaio 2024, al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgiauna lettera di osservazioni nella quale sottolinea “i profili di contrasto con il diritto europeo” e rilevando come siano “indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento”. Perplessità sulla proroga automatica delle concessioni Sulle regole relative aiespone «rilevanti perplessità sulla proroga automatica delle concessioni». Il presidente della repubblica ritiene inoltre «indispensabili» «ulteriori iniziative ...

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale , entrerà in vigore il 16 dicembre 2023 . ... [email protected] Tag cloud #natale2017 ... (247.libero)

In attesa di capire se e quando la Corte costituzionale albanese darà via libera alla procedura parlamentare relativa al protocollo siglato ... (iltempo)

ricorda innanzi tutto come la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 promulgata "rappresenta uno dei traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da conseguire entro ...Il presidente della Repubblica Sergiotorna a richiamare il governo e i presidenti delle Camere. A poco meno di un anno dalla ...annuale sulla concorrenza 2022 ma ha accompagnato lacon ...Mattarella: “La proroga delle concessioni balneari per un periodo estremamente lungo appare incompatibile con i principi più volte ribaditi” ...Attacchi nel sud di Gaza, morti in Cisgiordania: Israele accusata di genocidio si difenderà all'Aia euronews.net09:45Medio Oriente Asia Israele La Russia: “A Belgorod attacco terroristico, punizione i ...