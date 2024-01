Massimo Boldi | Uno dei miei amori mi ha tradito con il mio migliore amico È finita male

(Di martedì 2 gennaio 2024) A 78 annifa un bilancio della sua vita. "Gli anni passano e con loro passa anche il mondo, una vita, e faccio anche i conti con quello che non mi aspettavo" esordisce l'attore e produttore cinematografico in un'intervista al Corriere della Sera che affronta sia temi professionali...

In Himalaya di Marc e Massimo Boldi non troveremo la hit che chiude in bellezza il 2023, ma un momento di leggerezza che in questo periodo storico ... (optimagazine)

Tags: francesco totti e noemi bocchi francesco totti fidanzata neomi bocchi chi è Articolo precedente ''L'ho scoperto pedinandola'':rivela che la sua ex l'ha tradito con il migliore ...Il comico ha raccontato del 'fattaccio' a Il Corriere della Sera Pensa che i due avrebbero potuto anche dirglielo, invece li ha scoperto luiha rivelato di aver pedinato la sua ex compagna e di aver scoperto che la tradiva con il suo migliore amico . L'attore, oggi 78 anni, lo ha confessato durante una recente intervista a '...A 78 anni Massimo Boldi fa un bilancio della sua vita. "Gli anni passano e con loro passa anche il mondo, una vita, e faccio anche i conti con quello che non mi aspettavo" esordisce l'attore e ...Il 2024 inizia male in Giappone: dopo il forte terremoto del 1 gennaio, una collisione in pista a Tokio provoca un incendio, per fortuna senza vittime ...