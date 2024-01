Marte arriva il 4 gennaio | oroscopo Branko | chi avrà una grossa novità | Tutti i segni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) ARIETE Siete subito in buona posizione di partenza verso il 2024.presenta però due transiti ostili, Mercurio equando si incontrano in Capricorno, ma intanto Venere in Sagittario apre una nuova avventura di vita. Luna incide sull'attività mentale: intuizioni, entusiasmo, voglia dianche in amore. Questo amore illuminato da una fantastica Venere piena di fuoco. Conquiste avventure. Coniglio: lasciatevi alle spalle i momenti grigi del passato. TORO Buon Anno e buona fortuna. Questo è l'augurio che lancia Giove nel vostro segno, fino al 24 maggio! Iniziare il 2024 con la protezione del pianeta della fortuna è sempre un buono auspicio per l'anno che verrà. Salute, lavoro, studio, affari, tutto diventa più facile da raggiungere. Ma la conquista più bella a cui puntare è certamente la felicità in amore! Capodanno con ...