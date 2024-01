Mario Sechi | una sveglia dopo il veglione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Governare è prima di tutto un esercizio di pazienza. La leadership non si conquista quando vinci le elezioni, ma, nel momento in cui si è chiamati a guidare la nazione. È la prova del governo a definire il carattere, misurare la capacità, segnare il passaggio dal politico allo statista. Giorgia Meloni ha dimostrato nel 2023 di saper condurre l'esecutivo in un tempo di ferro e fuoco, la sua caratura internazionale è cresciuta sul campo, forgiata in una fase di scontro tra le grandi potenze dove la rotta dell'Italia è nel quadrante dell'Occidente. Il presidente del Consiglio ha svolto un lavoro prezioso, gli italiani lo riconoscono, il gradimento del premier è alto e si riverbera sui consensi del suo partito e dell'intera maggioranza. I governi di coalizione sono sempre un'alchimia, tutti gli alleati sono preziosi, ma la forza trainante è Meloni. Quello che il ...